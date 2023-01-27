Росія готується активізувати бойові дії до 24 лютого, - Данілов

Армія країни-агресора РФ готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабної війни. Зокрема, окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорзькому напрямках.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз вони готуються до максимальної активізації з огляду на те, що вони люди з "совка", і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі (наступу, – ред.)", - зазначив він.

Данілов наголосив, що у РНБО та в лавах ЗСУ є розуміння, на яких ділянках російська армія хоче повторити наступальний маневр.

"У них (окупантів, - ред.) є завдання щодо Донецької та Луганської областей для того, щоб вони повністю вийшли на їхні кордони. Вони зараз вже тиждень намагаються зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку у нас з точки зору оборони. І зараз там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у РФ багато мобілізованих і "залізо".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.