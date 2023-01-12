У Кремлі вже готуються до річниці вторгнення і планують піти ва-банк, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов прогнозує, що найближчі два-три місяці війни будуть вирішальними і країна-агресор РФ йтиме ва-банк.

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Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Данілова, у Кремлі вже "готуються до певних подій", щоб відзвітувати про досягнення успіхів до річниці вторгнення.

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.

Секретар РНБО наголосив, що розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні.

"Країна-агресор теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми у Росії", - сказав він.

Раніше Данілов заявляв, що Збройні сили України зайдуть на територію Росії, якщо виникне така потреба.