Данілов: ЗСУ обов’язково опинитяться на території Росії, якщо буде потрібно

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Збройні сили України зайдуть на територію Росії, якщо виникне така потреба. Про це він сказав у інтерв'ю Kyivpost, відповідаючи на запитання про те, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України.

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"Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив Данілов.

Крім того, у відповідь на питання, чи помічає він якісь нові рухи у російському тоталітарному режимові, які можуть "спровокувати кінець РФ", секретар РНБО підкреслив, що "кінець Росії буде обов’язково".

"Цей кінець вони творять самостійно, це їх рішення. Вони на сьогодні знищують свою країну. Росія в тому вигляді і межах, в яких є зараз, існувати не буде після того, як вони прийняли рішення воювати з Україною", - впевнений він.

Стосовно подального розвитку війни в Україні Данілов вказав, що влада готується до будь-якого розвитку подій і всі географічні напрямки в цьому аспекті є важливими, жоден з них не залишається без уваги та контролю ставки Верховного головнокомандувача та всіх, хто бере у ній участь. Зокрема, за його словами, є розуміння, "що відбувається" на території Криму, Луганської та Донецької областей та Білорусі.

Нагадаємо при цьому, що днями Данілов заявив, що не варто занадто захоплюватися вживанням термінів "орк", "русня" та "свинособака", а вживати замість них слово "росіянин", "щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективної відповідальності за криваву війну".