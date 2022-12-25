Данілов просить українців не називати росіян орками та свинособаками

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що українцям не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака.

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Про це Данілов написав у Фейсбуці.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити", - зазначив він.

Данілов нагадав, що актори, які грали орків у фільми "Володар перстнів" ще навесні виступили проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами, вважаючи таке порівняння недоречним. Адже навіть орки не воювали проти жінок та дітей.

Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж російські окупанти.

На думку Данілова, краще писати і зразу документувати для історії: "рускій", "росіянин", "Росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

"Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства"", - вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше остійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути Росії історичну назву Московія на законодавчому рівні в Україні, посилаючись на досвід іменувань держав у інших народів.