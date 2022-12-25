Данилов просит украинцев не называть россиян орками и свинособаками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцам не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособаки.

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Об этом Данилов написал в Фейсбуке .

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать", - отметил он.

Данилов напомнил, что актеры, игравшие орков в фильмы "Властелин колец" еще весной выступили против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами, считая такое сравнение неуместным. Ведь даже орки не воевали против женщин и детей.

Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее русских оккупантов.

По мнению Данилова, лучше писать и сразу документировать для истории: "русский", "русский", "Россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.

"Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства"", - считает секретарь СНБО.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть России историческое название Московия на законодательном уровне в Украине, ссылаясь на опыт именований государств у других народов.