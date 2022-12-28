Україна пройшла половину шляху до перемоги, - Данілов

Українці подолали половину шляху до перемоги у війні з Росією, але найважче ще попереду.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", - зазначив він.

Данілов додав, що Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав всіх людей, що перебувають в Україні, дослухатися до повітряних тривог, адже окупанти спробують активніше та масштабніше завдавати ударів.