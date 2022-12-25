Зеленський закликав в останні дні року прислухатися до повітряних тривог

Президент Володимир Зеленський закликав всіх людей, що перебувають в Україні, дослухатися до повітряних тривог, адже окупанти спробують активніше та масштабніше завдавати ударів.

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Про це він заявив 25 грудня в своєму зверненні до громадян.

"Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", — сказав голова держави.

Зеленський попросив українців допомагати одне одному, зокрема, пояснити літнім людям, де знаходиться "Пункт незламності". По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисячі таких пунктів.

Раніше він зазначав, що Росія ще має запас ракет для кількох масованих ударів по українській інфраструктурі. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що можна очікувати ще 2-3 масованих ракетних ударів по Україні.

В середньому під час масованих атак РФ використовує до 100 ракет, більшість з них збиває ППО. Зауважимо, що окупанти цілять по об'єктам електроенергетики, маючи на меті вивести з ладу критичну інфраструктуру.