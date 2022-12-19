Росія має потенціал ще максимум на чотири масовані ракетні удари, — Данілов

ЗС РФ мають ресурси і можливість для ще 2-3 масованих ракетних ударів по Україні. З великими зусиллями вони, можливо, зможуть назбирати зброю для чотирьох ударів.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає видання "Українська правда".

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити", — розповів він.

Данілов додав, що російськи сили мали межу щодо застосування ракет. Тобто вони мали б залишати певну кількість як резерв. Але цю межу окупанти вже пройшли і доволі давно.

За інформацією, якою володіє українське військово-політичне керівництво, станом на середину грудня російські війська переважно використовують ракети С-300 для ударів по містах України.

Крім того, загарбники використовують іранські дрони-камікадзе. Але, як зазначив секретар РНБО, українські військові навчилися успішно ліквідовувати Shahed 136. Зокрема, часто знищують 100% запущених дронів.

В середньому під час масованих атак РФ використовує до 100 ракет, більшість з них збиває ППО. Але окупанти цілять по об'єктам електроенергетики, маючи на меті вивести з ладу критичну інфраструктуру. Зокрема, через це, наприклад, у Києві 16 грудня майже цілий день рух метро був зупинений.

Столична влада вже розробила план життєдіяльності міста на випадок блекауту.