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Росія отримала нову партію іранських дронів - ГУР МО
Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed,тому поновила удари ними по Україні, але використовує їх ощадливіше.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, пише пресслужба ГУР.
"Це нова партія, але, порівняно з початковим масованим використанням дронів Shahed, вона вочевидь менша. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час масованих терористичних ракетних ударів Shahed не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - зазначив він.
За його словами, ГУР МО також відомо про попередні домовленості РФ з Іраном щодо постачання балістичних ракет іранського виробництва. Росія докладає надзвичайні зусилля, щоб отримати ці ракети.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас за даними розвідки, станом на зараз Росія їх ще не отримала.
Нагадаємо, що ще у серпні "Укроборонпром" спільно з Генштабом ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних систем для українських сил безпеки та оборони. У жовтні в концерні повідомили, що працюють над новою розробкою, що має стати "відповіддю" іранським дронам-камікадзе Shahed-136, що активно використовувалися Росією у війні проти України у жовтні-листопаді.