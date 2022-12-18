Россия получила новую партию иранских дронов - ГУР МО

Россия получила новую партию иранских дронов-камикадзе Shahed, поэтому возобновила удары ими по Украине, но использует их более бережно.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР.

"Это новая партия, но, по сравнению с начальным массированным использованием дронов Shahed, она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время массированных террористических ракетных ударов Shahed не использовались. Использовались все другие средства, все ракетное вооружение", – отметил он.

По его словам, ГУР МО также известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном по поставке баллистических ракет иранского производства. Россия прилагает чрезвычайные усилия для получения этих ракет.

В то же время по данным разведки, по состоянию на сегодняшний день Россия их еще не получила.

Напомним, что еще в августе "Укроборонпром" совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для украинских сил безопасности и обороны. В октябре в концерне сообщили, что работают над новой разработкой, которая должна стать "ответом" иранским дронам-камикадзе Shahed-136, активно использовавшимся Россией в войне против Украины в октябре-ноябре.