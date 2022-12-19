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У России есть потенциал еще максимум на четыре массированных ракетных удара, — Данилов
У ВС РФ есть ресурсы и возможность для еще 2-3 массированных ракетных ударов по Украине. С большим трудом они, возможно, смогут собрать оружие для четырех ударов.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает издание "Украинская правда".
"Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре нашкребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", — рассказал он.
Данилов добавил, что у российских сил был "потолок" по применению ракет. То есть они должны оставлять определенное количество как резерв. Но этот предел оккупанты уже перешагнули и довольно давно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации, которой владеет украинское военно-политическое руководство, на середину декабря российские войска преимущественно используют ракеты С-300 для ударов по городам Украины.
Кроме того, захватчики используют иранские дроны-камикадзе. Но, как отметил секретарь СНБО, украинские военные научились успешно ликвидировать Shahed 136. В частности, часто уничтожают 100% запущенных дронов.
В среднем во время массированных атак РФ использует до 100 ракет, большинство из них сбивает ПВО. Но оккупанты целят по объектам электроэнергетики, преследуя цель вывести из строя критическую инфраструктуру. В частности, поэтому, например, в Киеве 16 декабря почти целый день движение метро было остановлено.
Столичные власти уже разработали план жизнедеятельности города на случай блэкаута.