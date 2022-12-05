5 декабря Воздушные силы Украины сбили более 60 из 70 российских ракет

Во время состоявшейся в понедельник массированной ракетной атаки Украины российской армией 5 декабря Воздушные силы Украины сбили более 60 из 70 запущенных российских ракет. Об этом сообщает пресс-служба воздушных сил Украины.

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"5 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет... Всего сбито более 60 ракет оккупантов!", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также россияне нанесли удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО.

Для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.