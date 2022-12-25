Зеленский призвал в последние дни года прислушаться к воздушным тревогам

Президент Владимир Зеленский призвал всех людей, находящихся в Украине, прислушиваться к воздушным тревогам, ведь оккупанты попытаются активнее и масштабнее наносить удары.

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Об этом он заявил 25 декабря в своем обращении к гражданам.

"Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупанов к новым их поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал глава государства.

Зеленский попросил украинцев помогать друг другу, в частности объяснить пожилым людям, где находится "Пункт незламності". По всей стране открыто уже более 5,5 тысяч таких пунктов.

Ранее он отмечал, что у России еще есть запас ракет для нескольких массированных ударов по украинской инфраструктуре. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что можно ожидать еще 2-3 массированных ракетных удара по Украине.

В среднем во время массированных атак РФ использует до 100 ракет, большинство из них сбивает ПВО. Заметим, что оккупанты целят по объектам электроэнергетики, преследуя цель вывести из строя критическую инфраструктуру.