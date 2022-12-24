Число погибших от атаки РФ по Херсону 24 декабря выросло до 10

Российские военные 24 декабря обстреляли Херсон. Число жертв постепенно растет. По состоянию на вечер этого дня известно о 10 погибших и 55 пострадавших. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

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Оккупанты нанесли удары сразу по нескольким улицам города. В результате атаки возникли пожары в домах, горели автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада.

"Еще по меньшей мере 68 человек пострадали в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину", - добавил глава ОВА.

Янушевич в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"В очередной раз призываю жителей Херсонщины – эвакуируйтесь! Особенно, если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Херсонская ОВА готова помочь вам выехать и обустроиться на новом месте", — заявил Янушевич.

"Горячие линии" для эвакуации из Херсонской области:

080 033 09 51;

091 481 78 45.

Напомним, за прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.

Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.