- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Число погибших от атаки РФ по Херсону 24 декабря выросло до 10
Российские военные 24 декабря обстреляли Херсон. Число жертв постепенно растет. По состоянию на вечер этого дня известно о 10 погибших и 55 пострадавших. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Оккупанты нанесли удары сразу по нескольким улицам города. В результате атаки возникли пожары в домах, горели автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада.
"Еще по меньшей мере 68 человек пострадали в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину", - добавил глава ОВА.
Янушевич в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В очередной раз призываю жителей Херсонщины – эвакуируйтесь! Особенно, если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Херсонская ОВА готова помочь вам выехать и обустроиться на новом месте", — заявил Янушевич.
"Горячие линии" для эвакуации из Херсонской области:
- 080 033 09 51;
- 091 481 78 45.
Напомним, за прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.
Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.