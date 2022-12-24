Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Происшествия
Дата публикации

Число погибших от атаки РФ по Херсону 24 декабря выросло до 10

Число погибших от атаки РФ по Херсону 24 декабря выросло до 10

Российские военные 24 декабря обстреляли Херсон. Число жертв постепенно растет. По состоянию на вечер этого дня известно о 10 погибших и 55 пострадавших. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Оккупанты нанесли удары сразу по нескольким улицам города. В результате атаки возникли пожары в домах, горели автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада.

"Еще по меньшей мере 68 человек пострадали в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину", - добавил глава ОВА.

Янушевич в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

"В очередной раз призываю жителей Херсонщины – эвакуируйтесь! Особенно, если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение. Херсонская ОВА готова помочь вам выехать и обустроиться на новом месте", — заявил Янушевич.

"Горячие линии" для эвакуации из Херсонской области:

  • 080 033 09 51;
  • 091 481 78 45.

Напомним, за прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.

Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

Автор:
Вита Молодан