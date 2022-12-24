Оккупанты 74 раза открывали огонь по Херсонщине: 5 человек погибло

Российские оккупационные войска в течение суток 23 декабря 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.

Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии.

Напомним, что в течение суток 22 декабря оккупанты 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсон. Целью врага стали жилые дома, а также детский сад.

Днем ранее, 21 декабря, в Херсоне оккупанты обстреляли судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.