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Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибли люди
Днем 24 декабря российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города!", - отметил он.
По его словам, погибли люди, разрушены здания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время известно о 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города.
Число жертв может возрасти, ведь в выходной день в центре города было много людей.
В настоящее время все службы работают на месте происшествия.
Последствия вражеской атаки выясняются.
"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. ", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюют украинцы.
Отметим, за прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.
Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.