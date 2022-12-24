Оккупанты обстреляли центр Херсона: погибли люди

Днем 24 декабря российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города!", - отметил он.

По его словам, погибли люди, разрушены здания.

В настоящее время известно о 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города.

Число жертв может возрасти, ведь в выходной день в центре города было много людей.

В настоящее время все службы работают на месте происшествия.

Последствия вражеской атаки выясняются.

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. ", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюют украинцы.

Отметим, за прошедшие сутки враг целый день атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов.

Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.