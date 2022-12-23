Армия РФ атаковала детский сад и жилые дома в Херсоне. Есть погибшие

Российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Херсону. Целью врага стали жилые дома, а также детский сад.

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Об этом 23 декабря сообщили глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В ОП проинформировали, что российские военные открыли огонь по Корабельному району города. Предварительно известно о двух погибших - мужчине и женщине.

"Мужчина получил минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью. На месте работают экстренные службы", - рассказал Тимошенко.

Янушевич уточнил, что враг также ударил по детскому саду в городе.

"Утром рашисты попали в территорию детсада, который находится в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна", - рассказал он.

Напомним, что в течение суток 22 декабря 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Днем ранее, 21 декабря, в Херсоне оккупанты обстреляли судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.