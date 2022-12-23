Армия РФ за сутки обстреляла Херсон 30 раз

Российские оккупационные войска в течение суток 22 декабря 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 61 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил глава области.

Он добавил, что враг обстрелял Херсон 30 раз – били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в образовательные заведения, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

21 декабря в Херсоне оккупанты обстреляли судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.