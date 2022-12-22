Оккупанты за сутки 60 раз обстреляли Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 21 декабря 60 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков" - отметил он.

По словам главы области, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

20 декабря враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.