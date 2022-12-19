- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла удар по центру Херсона
Российские оккупационные войска в течение суток 18 декабря 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Уже утром на следующий день захватчики ударили по центру Херсона.
Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
В Херсоне в результате удара повреждено здание Херсонской ОВА. В результате атак по региону 6 человек получили ранения разной степени тяжести.
По мирным населенным пунктам области враг вел огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.
Оккупанты после бегства из Херсона ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, российская армия 17 декабря обстреляла село Степановка в пригороде Херсона, в результате чего погибла женщина.
Утром того же дня российские войска нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, в результате чего погиб в автомобиле 36-летний мужчина, а 70-летняя женщина с ранением была доставлена в больницу.