Армия РФ нанесла удар по центру Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 18 декабря 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Уже утром на следующий день захватчики ударили по центру Херсона.

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Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Херсоне в результате удара повреждено здание Херсонской ОВА. В результате атак по региону 6 человек получили ранения разной степени тяжести.

По мирным населенным пунктам области враг вел огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Захватчики продолжают атаковать жилые кварталы Херсона. Попали в образовательное учреждение, гостиницу, частные и многоквартирные дома", - добавил Янушевич.

Оккупанты после бегства из Херсона ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. Так, российская армия 17 декабря обстреляла село Степановка в пригороде Херсона, в результате чего погибла женщина.

Утром того же дня российские войска нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, в результате чего погиб в автомобиле 36-летний мужчина, а 70-летняя женщина с ранением была доставлена в больницу.