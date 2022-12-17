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Оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины: один человек погиб
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары из артиллерии, РСЗО и минометов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона", - отметил он.
По его словам, россияне попали в школу, предприятие, линии электропередач, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только 15 декабря оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего 4 человека погибли, еще 9 жителей области получили ранения разной степени тяжести.