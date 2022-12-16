Оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины: четыре человека погибли

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО и минометов.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Враг атаковал жилые кварталы Херсона", - отметил он.

По его словам, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека погибли, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только 14 декабря оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего 3 человека погибли, еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.