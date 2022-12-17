Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: повреждены линии электропередач

Российские оккупационные войска продолжают террор Днепропетровской области. В ночь на 17 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две громады - Красногригорьевскую и Марганецкую. Люди целые. Повреждены дома и линии электропередач", - отметил он.

Кроме того, в Кривом Роге из-под завалов разрушенного дома, в который 16 декабря попала российская ракета, достали тело 1,5-летнего мальчика.

"Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - сообщил он.

Напомним, оккупанты 16 декабря нанесли ракетные удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.