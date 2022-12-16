Окупанты попали по энергетическим объектам в Днепропетровской области

Российские оккупационные войска 16 декабря нанесли ракетные удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Есть разрушения и раненые.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения", – отметил он.

По его словам, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций, их госптализовали.

Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.