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Окупанты попали по энергетическим объектам в Днепропетровской области
Российские оккупационные войска 16 декабря нанесли ракетные удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Есть разрушения и раненые.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения", – отметил он.
По его словам, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций, их госптализовали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.