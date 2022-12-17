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Оккупанты обстреляли Херсон: один человек погиб
Российские оккупационные войска утром 17 декабря снова обстреляли Херсон, есть погибший.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Рашисты наносят удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте", - сообщил он.
По его словам, также в результате обстрела пострадала 70-летняя женщина, ее с ранением доставили в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Херсонской областной прокуратуры, также из-за российских обстрелов повреждены жилые дома, газовые магистрали, линии электропередач.
Напомним, российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область. Только 16 декабря оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего один человек погиб, еще трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.