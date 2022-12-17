Российские войска обстреляли пригород Херсона: есть погибшие и раненые

Российская армия 17 декабря обстреляла соседствующее с Херсоном село Степановка, в результате чего погибла женщина. Об этом, в частности, сообщил в Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Так, при обстреле из миномета россияне попали в штаб гуманитарной помощи. От полученных ранений погибла женщина, еще два человека были госпитализированы. Также вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви.

Кроме этого, о российском ударе по Херсонскому гериатрическому центру в Степановке сообщил в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца. К счастью, погибших или раненых нет", - отметил он.

Напомним также, что утром 17 декабря российские войска нанесли удары из РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона, в результате чего погиб в автомобиле 36-летний мужчина, а 70-летняя женщина с ранением была доставлена в больницу.