Російські війська обстріляли передмістя Херсона: є загибла та поранені

Російська армія 17 грудня обстріляла село Степанівка в передмісті Херсона, внаслідок чого загибла жінка. Про це, зокрема, повідомив у Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Так, при обстрілі з міномету росіяни поцілили по штабу гуманітарної допомоги. Від отриманих поранень загинула жінка, ще двоє людей були госпіталізовані. Також ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Крім цього, про російський удар по Херсонському геріатричному центру у Степанівці повідомив у Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям. У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. На щастя, загиблих чи поранених немає", - зазначив він.

Нагадаємо також, що зранку 17 грудня російській війська завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона, внаслідок чого загинув у автівці 36-річний чоловік, а 70-річну жінку з пораненням була доправлена до лікарні.