Оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину: двое погибших

Российские оккупационные войска в течение суток 19 декабря 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар", - отметил он.

По словам главы области, под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 2 людей, 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона. В результате атак по региону 18 декабря 6 человек получили ранения разной степени тяжести.