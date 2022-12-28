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Украина прошла половину пути к победе, - Данилов
Украинцы преодолели половину пути к победе в войне с Россией, но самое тяжелое еще впереди.
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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", - отметил он.
Данилов добавил, что Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал всех людей, находящихся в Украине, прислушиваться к воздушным тревогам, ведь оккупанты попытаются активнее и масштабнее наносить удары.