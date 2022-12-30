Данилов: ВСУ обязательно окажутся на территории России, если потребуется

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Вооруженные силы Украины зайдут на территорию России, если возникнет такая необходимость. Об этом он сказал в интервью Kyivpost, отвечая на вопрос о том, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины.

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"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, - это чушь", – заявил Данилов.

Кроме того, в ответ на вопрос, замечает ли он какие-нибудь новые движения в российском тоталитарном режиме, которые могут "спровоцировать конец РФ", секретарь СНБО подчеркнул, что "конец России будет обязательно".

"Этот конец они творят самостоятельно, это их решение. Они на сегодняшний день уничтожают свою страну. Россия в том виде и границах, в которых есть сейчас, существовать не будет после того, как они приняли решение воевать с Украиной", - уверен он.

Относительно дальнейшего развития войны в Украине Данилов указал, что власть готовится к любому развитию событий и все географические направления в этом аспекте важны, ни одно из них не остается без внимания и контроля ставки Верховного главнокомандующего и всех, кто в ней участвует. В частности, по его словам, имеется понимание, "что происходит" на территории Крыма, Луганской и Донецкой областей и Беларуси.

Напомним при этом, что на днях Данилов заявил, что не стоит слишком увлекаться употреблением терминов "орк", "русня" и "свинособака", а употреблять вместо них слово "россиянин", "чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну.