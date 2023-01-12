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В Кремле уже готовятся к годовщине вторжения и планируют пойти ва-банк, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что ближайшие два-три месяца войны будут решающими и страна-агрессор РФ пойдет ва-банк.
Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Данилова, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о достижении успехов к годовщине вторжения.
"24 февраля будет один из периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов", - предположил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Секретарь СНБО подчеркнул, что растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.
"Страна-агрессор тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы у России", - сказал он.
Ранее Данилов заявлял, что Вооруженные силы Украины зайдут на территорию России, если возникнет такая необходимость.