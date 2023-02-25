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Зеленский назвал количество населенных пунктов, находящихся под оккупацией

Зеленский назвал количество населенных пунктов, находящихся под оккупацией

По состоянию на 25 февраля 1877  украинских городов и сел находят под контролем оккупационных войск Российской Федерации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

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Он отметил, что государство-агрессор ежедневно стремится увеличить количество оккупированных им населенных пунктов. В то же время из городов и сел, которые захватила Россия, "уходит жизнь", как отметил президент, вспомнив, в частности, за Мариуполь.

"В нашем Мариуполе почти не осталось уцелевших домов. Россия сделала все, чтобы уничтожить этот город. Когда-то почти 500 тыс человек там жили. Более чем на 90% Мариуполь разрушен", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия хочет разрушить и другие города в Украине, и всей Европе. Поэтому задача Сил обороны Украины — остановить оккупантов.

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - подчеркнул президент.

Напомним, недавно Зеленский проводил очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение о противодействии актуальным намерениям российской армии.

В свою очередь глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что с середины и до конца весны Украину ждут решающие бои. В настоящее время страна-агрессор РФ экономит боеприпасы на всех участках фронта, кроме Бахмута и Лиманского направления.

Автор:
Вита Молодан