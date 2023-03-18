В ISW повідомили, що можуть обговорювати Сі Цзіньпін і Путін на зустрічі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Росії 20-22 березня, ймовірно, для того, щоб обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також однією з тем, ймовірно, буде інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів.

"Ймовірно, Сі планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання Росії", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вважають, що лідер Сі Цзіньпін також, ймовірно, має на меті сприяти китайським зусиллям, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого посередника на переговорах між Росією і Україною.

Раніше Китай оприлюднив свій мирний план, щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів. Хоча, як зазначають в ISW, залишається незрозумілим, що конкретно включатимуть китайські пропозиції.

"Сі може спробувати використати свій успіх в посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією для більш широких зусиль з посередництва у цій війні", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив відіграти певну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні і планує провести онлайн переговори з президентом України Володимиром Зеленським після того як відвідає Москву. Це буде перша розмова Сі Цзіньпіна із Зеленським з початку війни.

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