В ISW сообщили, что могут обсуждать Си Цзиньпин и Путин на встрече

Лидер Китая Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Россию 20-22 марта, вероятно, для того чтобы обсудить схемы уклонения от международных санкций.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также одной из тем, вероятно, будет интерес Китая к посредничеству в урегулировании войны в Украине путем переговоров.

"Вероятно, Си планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы уклонения от санкций, чтобы поддержать продажу и снабжение китайского оборудования России", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что лидер Си Цзиньпин также, вероятно, преследует цель содействовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной.

Ранее Китай обнародовал свой мирный план по урегулированию войны в Украине путем переговоров. Хотя, как отмечают в ISW, остается непонятным, что будут конкретно включать китайские предложения.

"Си может попытаться использовать свой успех в посредничестве в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией для более широких усилий по посредничеству в этой войне", – говорится в отчете.

Напомним, The Wall Street Journal сообщал, что лидер Китая Си Цзиньпин решил сыграть определенную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине и планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после посещения Москвы. Это будет первый разговор Си Цзиньпина с Зеленским с начала войны.

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