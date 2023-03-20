"Дипломатическое прикрытие преступлений": Блинкен прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча лидера КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным говорит о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине. Об этом сообщает CNN.

"То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, свидетельствует о том, что Китай не видит роли в привлечении Кремля к ответственности за зверства, совершенные в Украине. И вместо того, чтобы осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления", - сказал Блинкен.

В то же время он отметил, что элементы "мирного плана" Китая касательно войны в Украине соответствуют усилиям, которые поддерживают США.

"Предложение Китая содержит элементы, которые мы давно поддерживаем, включая обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданских лиц и действительно первый элемент призывает к поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран", - высказался госсекретарь США.

При этом он отметил, что любые призывы к прекращению огня, не предусматривающие выведение российских войск с территории Украины, фактически будут означать поддержку ратификации российских завоеваний, ведь это "позволит президенту Путину отдохнуть и перенастроить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время".

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это первый визит главы КНР в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ранее в американском Институте изучения войны предполагали, что он и Путин хотят обсудить схемы уклонения от международных санкций.