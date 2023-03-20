"Дипломатичне прикриття злочинів": Блінкен прокоментував візит Сі Цзіньпіна в Москву

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна із президентом РФ Володимиром Путіним свідчить про намір Пекіна забезпечити "дипломатичне прикриття" для російських злочинів в Україні. Про це повідомляє CNN.

"Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить про те, що Китай не вбачає ролі в притягненні Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. І замість того, щоб засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини", — сказав Блінкен.

Водночас він зазначив, що елементи "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні відповідають зусиллям, які підтримують США.

"Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб і, справді, перший елемент закликає до підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн", – висловився держсекретар США.

При цьому він зазначив, що будь-які заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення російських військ з території України, фактично означатимуть підтримку ратифікації російських завоювань, адже це "дозволить президенту Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну в більш вигідний для Росії час".

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін 20 березня прибув у Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Це перший візит очільника КНР у Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Раніше в американському Інституті вивчення війни припускали, що він та Путін хочуть обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.