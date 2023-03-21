Китай нельзя считать беспристрастной стороной войны в Украине, – Кирби

Китай нельзя воспринимать как беспристрастную сторону в войне России против Украины. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Европейская правда".

Он отметил, что Китай не осудил вторжение РФ и продолжает покупать российские нефть и энергоносители. Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву, хотя ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посетил Украину и не поинтересовался взглядом украинцев.

"Он (Си Цзиньпин, – ред.) и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это какая-то война Запада против России, что это некая экзистенциальная угроза. По-моему, это просто куча ерунды", – высказался Кирби.

По его словам, о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы Пекин был готов услышать Украину и поддерживал бы такие переговоры между Киевом и Москвой, которые учитывали бы украинскую позицию.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый визит Си Цзиньпина в Россию после начала ее полномасштабной агрессии против Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что эта встреча свидетельствует о намерении Пекина обеспечить "дипломатическое прикрытие" для российских преступлений в Украине.

The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин намерен провести разговор с Володмиром Зеленским после визита в Москву. Спикер президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что работа по подготовке разговора идет, но конкретных договоренностей нет.