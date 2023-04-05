Макрон и Байден планируют привлечь Китай к прекращению войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе.

В офисе Макрона сообщили, что лидеры надеются, что Китай может способствовать усилиям солидарности между глобальным Севером и Югом, а также разработать общую повестку дня по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия, сообщает Reuters.

Макрон находится с визитом в Китае со среды по пятницу. Глава Китая Си Цзиньпин планирует провести с ним переговоры, чтобы определить курс на двусторонние отношения, сообщил ранее китайский МИД.

Представитель МИД КНР Мао Нин накануне заявляла, что Китай остается твердым сторонником мирного решения "кризиса в Украине" и готов взаимодействовать с Европейским Союзом для его политического урегулирования.

В Елисейском дворце считают, что, учитывая тесные связи Китая с Москвой, он может стать той страной, которая сможет изменить ход войны в Украине.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.