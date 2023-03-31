Во Франции считают, что прекратить войну в Украине сможет только Китай

В Елисейском дворце считают, что, учитывая тесные связи Китая с Москвой, он может стать той страной, которая сможет изменить ход войны в Украине.

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Елисейского дворца, накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, сообщает CNN.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле, возможно, единственной страной в мире, которая может иметь эффект в конфликте для обеих сторон", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, Макрон прибудет в Пекин в среду. Его визит продлится до 8 апреля.

Сообщается, что вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном Макрон намерены найти решение для прекращения этой войны в среднесрочной перспективе.

Кроме того, президент Франции и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая посетит Пекин вместе с ним, поднимут вопросы сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует призвать Пекин помочь странам Запада вынудить Россию прекратить войну в Украине.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.