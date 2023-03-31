У Франції вважають, що припинити війну в Україні зможе лише Китай

У Єлисейському палаці вважають, що з огляду на тісні зв’язки Китаю з Москвою, він може стати тією країною, яка зможе змінити хід війни в Україні.

Про це розповів високопосадовець Єлисейського палацу, напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю, повідомляє CNN.

"Очевидно, що Китай є однією з небагатьох країн на Землі — можливо, єдиною країною у світі — яка може мати ефект у конфлікті для обох сторін", — йдеться в повідомленні.

За словами посадовця, Макрон прибуде до Пекіна в середу. Його візит триватиме до 8 квітня.

Повідомляється, що разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Лі Цяном Макрон має на меті знайти рішення для припинення цієї війни в середньостроковій перспективі.

Крім того, президент Франції й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка відвідає Пекін разом з ним, порушать питання співпраці між Європейським Союзом і Китаєм.

Президент Франції Еммануель Макрон планує закликати Пекін допомогти країнам Заходу змусити Росію припинити війну в Україні.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.