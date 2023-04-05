Макрон і Байден планують залучити Китай до припинення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден під час телефонної розмови відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні.

В офісі Макрона повідомили, що лідери сподіваються, що Китай може сприяти зусиллям солідарності між глобальною Північчю і Півднем, а також розробити спільний порядок денний щодо боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття, повідомляє Reuters.

Макрон перебуває з візитом у Китаї з середи по п'ятницю. Голова Китаю Сі Цзіньпін планує провести з ним переговори, щоб визначити курс на двосторонні відносини, повідомило раніше китайське МЗС.

Речниця МЗС КНР Мао Нін напередодні заявляла, що Китай залишається твердим прихильником мирного вирішення "кризи в Україні" і готовий взаємодіяти з Європейським Союзом для її політичного врегулювання.

У Єлисейському палаці вважають, що з огляду на тісні зв’язки Китаю з Москвою, він може стати тією країною, яка зможе змінити хід війни в Україні.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.