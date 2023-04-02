Чехія підтримує посередництво Китаю у війні між Україною та Росією

Міністр оборони Яна Чернохова підтримує посередництво Китаю як допомогу у завершенні російсько-української війни. Вона вважає вкрай важливим, щоб конфлікт якнайшвидше закінчився.

Окрім неї, таку ініціативу підтримує і голова парламентського комітету з питань оборони Любомир Метнар. Він вважає мирні ініціативи дивними і не бачить зараз іншої, крім китайської, передає Чеське телебачення.

Чернохова боїться, що бойові дії швидко не закінчаться і можуть вийти за межі України.

"НАТО робить усе, щоб ситуація навколо Росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася далі, але Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт", - сказала вона.

Чернохова вважає, що не слід уникати дипломатичних переговорів, при цьому важливо знайти державу, яка буде достатньо поважати Росію. Вона ноголосила, що світ має зробити все, щоб якомога швидше покінчити з цими війною, і байдеже хто цьому посприяє найбільше.

Любомир Метнар зазначив, що весь світ чув про мирну ініціативу Китаю, а всі інші, на його думку, були дивними і даремними.

«Я підтримаю будь-яку ініціативу, яка призведе до припинення вогню і припинення цього конфлікту на прийнятних для України умовах. Для мене це однозначно шлях, який приведе до переговорів. Навіть Україна чує про мирну пропозицію Китаю, інші ініціативи були дуже дивними, ні до чого не призвели», – судить Метнар.

У Єлисейському палаці також вважають, що з огляду на тісні зв’язки Китаю з Москвою, він може стати тією країною, яка зможе змінити хід війни в Україні.

Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни 24 лютого 2023 року.