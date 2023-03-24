Президент Бразилии предложит создать "клуб мира" для Украины, в котором Китай будет выступать посредником, - FT

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует во время его поездки в Пекин предложить создать так называемый “клуб мира”, в котором Китай, по замыслу, должен выступить посредником в прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что бразильский лидер стремится восстановить дипломатическое влияние своей страны после относительной изоляции предыдущей власти Жаира Болсонара, в то же время он не хочет приобщаться к политике западных стран, оказывающих военную помощь Украине.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи создать какую-то встречу, которая привела бы к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры", — рассказал министр иностранных дел Бразилия Мауро Виейра.

Идея создать "клуб мира" предполагает, что лидеры определенных стран начнут переговоры по прекращению боевых действий. В то же время, бразильский президент не говорит об обязательном выводе российских войск с территории Украины.

Напомним, недавно Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны в годовщину вторжения РФ в Украину. Он с одной стороны предполагает нейтралитет Пекина, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает положительным шагом решение Китая обнародовать свою четкую позицию относительно войны.