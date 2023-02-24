Зеленский о "мирном плане" Китая: есть мысли, с которыми я и весь мир не соглашаемся

Президент Владимир Зеленский считает положительным шагом обнародование Китаем желаемых принципов завершения российско-украинской войны, хотя и не согласен с некоторыми из них. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, это была не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. И я уже один раз говорил об этом: то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Вопрос - что идет за словами. Потому что мы должны понимать: во время войны все что-то говорят", - сказал он.

По словам главы государства, вопрос стоит в том, какие именно шаги могут быть предприняты и к чему они приведут для Украины. При этом он указал, что поддерживает, в частности, наличие в китайском документе призыва соблюдать принцип территориальной целостности стран.

"Я считаю, что там есть уважение к территориальной целостности. [Хотя] там не указано, какой страны. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Там говорится о ядерной безопасности, мне кажется. Очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны, есть мысли, с которыми я не соглашаюсь, весь мир, мне кажется, не соглашается", - заявил Зеленский.

Но, как отметил президент, "тем не менее, это уже что-то". С учетом этого он также выступил за то, чтобы проводить с Китаем дипломатическую работу именно на базе этих позиций.

"Я считаю, что правильно думать, что если там уже есть мысли, так или иначе совпадающие с уважением к международному праву, к территориальной целостности и каким-то вещам по безопасности, мы должны это в хорошем смысле использовать и поработать в этом пункте с Китаем, почему нет? Наша задача - собрать всех, чтобы изолировать одних", - добавил глава государства.

Напомним, что в НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу, заявив, что его следует рассматривать в контексте сотрудничества Китая с Россией и неосуждения им войны против Украины. Отметим также, что на днях США заявили, что КНР всерьез думает о том, чтобы поставлять РФ оружие для ведения этой войны. В пятницу об этом же заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.