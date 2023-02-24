Зеленський про "мирний план" Китаю: є думки, з якими я і весь світ не погоджуємося

Президент Володимир Зеленський вважає позитивним кроком оприлюднення Китаєм бажаних ним принципів завершення російсько-української війни, хоча й не погоджується з деякими з них. Про це він заявив на пресконференції.

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"Мені здається, що це був не мирний план Китаю, це була не резолюція і не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього. І я вже один раз казав про це: те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Питання - що йде за словами. Тому що ми повинні розуміни: під час війни всі щось говорять", - сказав він.

За словами глави держави, питання стоїть в тому, які саме кроки можуть бути вжиті і до чого вони призведуть для України. При цьому він вказав, що підтримує, зокрема, наявність у китайському документі заклику дотримуватися принципу територіальної цілісності країн.

"Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. [Хоча] там не вказано, якої країни. Але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там говориться про ядерну безпеку, мені здається. Дуже важливо. Це співпадає з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, є думки, з якими я не погоджуюся, весь світ, мені здається, не погоджується", - заявив Зеленський.

Але, як зазначив президент, "тим не менш, це вже щось". З огляду на це він також виступив за те, щоб проводити з Китаєм дипломатичну роботу саме на базі цих позицій.

"Я вважаю, що правильно думати, що якщо там вже є думки, які так чи інакше співпадають з повагою до міжнарожного права, до територіальної цілісності і якихось безпекових речей, ми повинні це в гарному сенсі використовувати і попрацювати в цьому пункті з Китаєм, чому ні? Наше завдання - зібрати всіх, щоб ізолювати одних", - додав глава держави.

Нагадаємо, що у НАТО та Євросоюзі скептично поставилися до китайського документу, заявивши, що його треба розглядати в контексті співпраці Китаю з Росією та незасудження ним війни проти України. Зазначимо також, що напередодні США заявили, що КНР всерйоз думає про те аби постачати РФ зброю для ведення цієї війни. У п'ятницю про це ж заявив і генсек НАТО Єнс Столтенберг.