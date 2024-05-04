Міноборони повернули понад пів мільярда гривень за договорами при закупівлі пального

Міністерству оборони України повернули понад пів мільярда гривень, безпідставно сплачених як податок на додану вартість під час закупівлі пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що суд задовольнив позов ОГП та стягнув із "Укртатнафти" на користь Міноборони безпідставно сплачені 360,7 млн гривень.

Підприємство вже перерахувало міністерству 40,9 млн грн та подало до суду клопотання про розстрочення виконання рішення суду до кінця поточного року.

Також Офіс генпрокурора вступив в іншу справу за позовом, поданим до Міноборони "Укрнафтою" щодо зобов’язання підписати й передати додаткові угоди. У результаті підприємство відмовилося від позову й повернуло міністерству безпідставно сплачені як ПДВ 491,8 млн грн.

Загалом з 2023 року спеціалізовані прокуратури у сфері оборони подали на захист інтересів держави 115 позовів про визнання недійсними договорів щодо постачання пально-мастильних матеріалів на загальну суму 1,44 млрд гривень.

Позови стосувалися включення до договірних цін умов про сплату податку на додану вартість, стягнення безпідставно сплачених як ПДВ коштів, а також інфляційних втрат і 3% річних.

На сьогодні задоволені вже 70 позовів на суму 685,8 млн грн. Представницька діяльність органів прокуратури на цьому напрямі триває.

Закупівлі пального для ЗСУ

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України встановила, що під час купівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ постачальники безпідставно включали податок на додану вартість (ПДВ) до ціни, що призвело до переплат з боку держави на суму понад 1 мільярд гривень.

"Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень під час закупівлі ПММ.

Також Міністерство оборони України маркує пальне, яке призначено для Збройних Сил. У дизельне пальне додають барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.