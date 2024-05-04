Минобороны вернули более 500 млн грн по договорам при закупке топлива

Министерству обороны Украины вернули более 500 млн грн, безосновательно уплаченных в качестве налога на добавленную стоимость при закупке горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что суд удовлетворил иск ОГП и взыскал с Укртатнафты в пользу Минобороны безосновательно уплаченные 360,7 млн. гривен.

Предприятие уже перечислило министерству 40,9 млн. грн. и подало в суд ходатайство о рассрочке исполнения решения суда до конца текущего года.

Также Офис генпрокурора вступил в другое дело по иску, поданному в Миноборону "Укрнафтою" по поводу обязательства подписать и передать дополнительные соглашения. В результате предприятие отказалось от иска и вернуло министерству безосновательно уплаченные в качестве НДС 491,8 млн грн.

Всего с 2023 года специализированные прокуратуры в сфере обороны подали в защиту интересов государства 115 исков о признании недействительными договоров по поставке горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,44 млрд гривен.

Иски касались включения в договорные цены условий об уплате налога на добавленную стоимость, взыскания безосновательно уплаченных в виде НДС средств, а также инфляционных потерь и 3% годовых.

На сегодняшний день удовлетворены уже 70 исков на сумму 685,8 млн грн. Представительская деятельность органов прокуратуры в этом направлении продолжается.

Закупки горючего для ВСУ

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

" Государственный оператор тыла " сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Также Министерство обороны Украины маркирует горючее, предназначенное для Вооруженных Сил. В дизельное горючее добавляют краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.