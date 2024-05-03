"Государственный оператор тыла" стал лидером на Prozorro по уровню конкурентности закупок

По последним аналитическим данным платформы Prozorro, "Государственный оператор тыла" (DOT) стал закупщиком №1 по уровню конкурентности торгов.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

"В декабре прошлого года "Государственный оператор тыла" объявил первую публичную закупку в Prozorro. На сегодняшний день в системе опубликовано более 300 тендеров агентства. По последним аналитическим данным платформы, DOT стал закупщиком №1 по уровню конкурентности торгов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что DOT провел наибольшее количество конкурентных закупок вещевого обеспечения среди всех закупщиков - более 99% (среднее у Prozorro - 6,19%).

Инфографика: ГОТ

Инфографика: ГОТ

Кроме того, DOT занял первое место по уровню конкурентных закупок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Этот показатель достиг 92,5%, что в пять раз больше среднего на площадке.

При этом, как отмечают в ГОТ, среднее количество участников закупок вещевого обеспечения и ГСМ DOT примерно вдвое выше, чем общий показатель на Prozorro.

По словам директора по управлению закупками Виктории Виноградовой, на старте работы DOT многие процессы нужно было запускать в ускоренном режиме, ведь обеспечение ВСУ должно быть непрерывным.

Она сообщила, что закупки некоторых категорий товаров команда агентства должна была провести в три раза быстрее.

"Однако даже с таким режимом задачей номер один оставалось соблюдение принципов прозрачности и честной конкуренции. Поэтому первые позиции в рейтингах Прозорро являются подтверждением того, что реформа закупок работает", - отметила директор по управлению закупками.

Всего с начала объявления тендеров на Prozorro "Государственный оператор тыла" имеет более 78% успешных завершенных закупок вещевого обеспечения и 85% - горюче-смазочных материалов.

Напомним, что Минобороны презентовало новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)" из-за проблемы с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине, которая длится много лет.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" был расторгнут из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Сообщалось, что ГОТ объявил первые тендеры по закупке зимней одежды для Вооруженных Сил Украины. Подходящие аукционы уже размещены на Prozorro.