ГОТ разработал новую IT-систему для оптимизации поставок питания в воинские части

Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" (ГОТ) создало новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"По новой схеме ГОТ возьмет на себя ответственность за координацию с поставщиками, отлично от предыдущей практики, когда воинские части самостоятельно занимались заказами", - сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря этому решению, военные подразделения будут формировать заявки на питание на месяц вперед и уточнять их за неделю до доставки. Все заявки будут собираться и обрабатываться ГОТ через специализированную IT-платформу.

После агрегации заявок ГОТ определит перечни и объем продуктов для каждого региона и распределит задачи между поставщиками.

"Этот метод позволит собирать точные данные о потребностях каждой воинской части, сделает процесс более прозрачным и открытым для проверки, а также поможет избежать коррупции", – говорится в сообщении.

5 февраля ГОТ объявил первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов питания для ВСУ. Отмечалось, что поставки питания стартуют с апреля.

Напомним, ГП "Государственный оператор тыла" – это новая структура, на которую Минобороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Она начала работу с декабря 2023 года.

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится многие годы. Именно поэтому у Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла" (ДОТ), построенная по международным стандартам и принципам НАТО.

В начале февраля ВТО объявил первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов питания для ВСУ.

"С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", – сказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.