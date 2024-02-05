"Государственный оператор тыла" объявил о начале закупки продуктов для ВСУ по новому механизму

Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" объявило первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов питания для ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что поставки питания стартуют с апреля.

"Тендеры объявлены в системе Prozorro на поставку в 11 секторов. Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок", - сообщили в Минобороны.

Тендеры объявили в следующих секторах:

Винницкая – Хмельницкая – Житомирская – Киевская;

Волынская – Ровенская – Житомирская;

Днепропетровская – Полтавская – Донецкая – Запорожская;

Житомирская – Киевская – Черниговская – Винницкая – Черкасская;

Закарпатская – Львовская – Ивано-Франковская;

Запорожская – Днепропетровская – Херсонская;

Львовская – Ивано-Франковская – Тернопольская;

Николаевская – Херсонская – Одесская – Кировоградская;

Харьковская – Донецкая – Сумская – Луганская – Полтавская;

Черкасская – Кировоградская – Винницкая – Киевская;

Черновицкая – Ивано-Франковская – Тернопольская.

О ГП "Государственный оператор тыла"

ГП "Государственный оператор тыла" – это новая структура, на которую Минобороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Она начала работу с декабря 2023 года.

"С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", – сказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Ранее правила закупок, сами закупки и контроль закупочного процесса и качества были сосредоточены непосредственно в одном департаменте Минобороны, однако это создавало коррупционные риски. Новая команда Министерства обороны во главе с Рустемом Умеровым после ряда проверок приняла решение расформировать этот департамент, а его функции разделить между разными структурами.

Яйца по 17 гривен: как скандал изменил закупки продовольствия

В конце января 2023 года Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro был введен механизм для отчета о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Фото: ua.depositphotos.com